أقوى زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن مسجلا 7.4 درجة

(CNN)-- ضرب زلزال قوي الساحل الشرقي لتايوان بقوة 7.4 درجة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وهذا أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا، وفقًا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.

مركز الزلزال كان على بعد حوالي 18 كيلومترا (11 ميلا) جنوب مدينة هوالين السياحية. وأعقب ذلك هزات ارتدادية قوية إحداها سجلت قوة 6.5 درجة، في حين حذر مسؤولون تايوانيون من توقع المزيد من الهزات الارتدادية القوية التي تصل قوتها إلى 7 درجات في الأيام المقبلة.

وتداولت تقارير أن الناس محاصرون بعد أن تسبب الزلزال في انهيار 26 مبنى على الأقل، وفقًا لمركز قيادة الطوارئ المركزي في تايوان. في حين أصيب تسعة أشخاص على الأقل على طريق سريع بوسط تايوان جراء انهيارات أرضية وانهيارات صخرية.

وألغت تايوان واليابان والفلبين التحذيرات السابقة التي نشرت عن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال.