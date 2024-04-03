فيديو يرصد قوة زلزال تايوان وما أحدثه بمبان وطرق

ضرب زلزال قوي الساحل الشرقي لتايوان بقوة 7.4 درجة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وهذا هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطقس المركزية في تايوان.

واستجابة لهذه الكارثة، أرسلت وزارة الدفاع التايوانية قوات عسكرية لمساعدة الحكومات المحلية ونقل الناس إلى مناطق مرتفعة للوصول إلى بر الأمان. وهو بروتوكول شائع جدًا يحدث في تايوان عندما تحدث كارثة طبيعية بهذا الحجم.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض الطرق مدمرة جزئيًا، وانهارت بعض المنازل والمباني جزئيًا أيضًا، كما انهارت أسطح، وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء تايوان.

وعلقت الحكومة جميع المدارس والعمل طوال اليوم بسبب الهزات الارتدادية المستمرة.