مع قرب موعد كسوف الشمس.. كيف يحصل وما هي الطرق السليمة لرؤيته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستعد العديد من راصدي السماء لمشاهدة الأعجوبة الكونية النادرة أثناء مرورها فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا في 8 أبريل. وإلى جانب 30 مليون شخص تقريبًا يعيشون في مسار الكسوف الكلي، من المتوقع أن يسافر ملايين آخرون للحصول على رؤية أفضل. ستتجمع الحشود في حفلات مشاهدة الكسوف للاحتفال بمرور القمر بين الأرض والشمس، ويخطط مئات الأزواج للاحتفال بهذه الظاهرة من خلال عقد قرانهم.

كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عند مرور القمر بين الشمس والأرض لينعكس ظل القمر عندها على سطح الأرض ويحجب ضوء الشمس. ولكن سواء كان الكسوف كاملاً أو جزئياً يجب اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند محاولة رؤية كسوف الشمس.

سواء كنت تستخدم النظارات المصنوعة من الورق المقوى أو أي وسيلة أخرى تأكد من صلاحية الفلتر المستخدم وصحة اتباعه لمعايير السلامة الدولية، كما يمكنك ارتداء نظارات كسوف الشمس فوق نظاراتك الطبية.

وللتأكد من سلامة الوسيلة أو الأداة المستخدمة للنظر إلى الكسوف، الشيء الوحيد الذي ستتمكن من رؤيته هو الشمس فقط، ولكن إذا نظرت ورأيت أن أشعة الشمس ساطعة جداً أو خارج نطاق التركيز أو محاطة بضباب غير اعتيادي فتأكد بأن النظارات المستخدمة غير آمنة.