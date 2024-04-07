الحظ والسر.. أكبر رجل عمرا بالعالم كيف يعيش الآن بعامه الـ111

محطمًا رقمًا سُجل من أسبوعين فقط.. بسن 30 عامًا يدخل موسوعة غينيس كأكبر كلب في العالم

(CNN)-- حصل جون ألفريد تينيسوود من إنجلترا، البالغ من العمر 111 عامًا و224 يومًا، رسميًا على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الجمعة، بعد يومين من إعلان وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عامًا، أي قبل شهر من عيد ميلاده الـ 115.

وبينما قال تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادرا ما يشرب ويتناول السمك ورقائق البطاطس كل يوم جمعة، إن سر طول العمر هو "الحظ فقط"، فقد نصح بالاعتدال في الحياة قائلا: "إذا كنت تشرب أكثر من اللازم أو تأكل أكثر من اللازم أو تمشي أكثر مما ينبغي؛ إذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية".

ولد تينيسوود في مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا في 26 أغسطس 1912، وعاش حربين عالميتين – بالإضافة إلى وباء الأنفلونزا الكبرى ووباء كوفيد-19 – ويحمل أيضًا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، وفقًا إلى غينيس. ووُلِد في نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تيتانيك.