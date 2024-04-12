ألمانيا تعتقل 3 مراهقين بتهمة التخطيط "لهجوم إرهابي"

(CNN)-- اعتقلت السلطات الألمانية 3 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما للاشتباه في تخطيطهم لـ "هجوم إرهابي بدوافع إسلامية" في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، حسبما أعلن ممثلو الادعاء، الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء في دوسلدورف في بيان إن المكتب المركزي لمحاكمة الإرهاب في الولاية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق المراهقين في نهاية مارس/ آذار، خلال عطلة عيد الفصح في ألمانيا.

وقال البيان إن المشتبه بهم هم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من دوسلدورف، وصبي يبلغ من العمر 15 عامًا من منطقة سويست، وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا من منطقة ماركيشر كريس.

وأضاف البيان أن المراهقين متهمون بالاتفاق على ارتكاب جرائم القتل بالتزامن مع الإعداد لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر، وأن المراهقين "يشتبه بشدة في تخطيطهم لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية والموافقة على ارتكابه".

وذكر البيان أن مزيدا من التحقيقات جارية في المؤامرة الإرهابية المزعومة.

ويذكر أن ألمانيا رفعت مستوى التأهب تحسبا لهجمات إرهابية وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.