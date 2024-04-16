(CNN)-- أكد متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، الثلاثاء، أن المشتبه به المحتجز في هجوم الطعن بكنيسة في سيدني بأستراليا، هو صبي يبلغ من العمر 16 عاما.

ولم يتم نشر اسم المشتبه به بعد من قبل السلطات الأسترالية.

ولم يقدم المتحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز مزيدا من التفاصيل حول المشتبه به.

وأُصيب أسقف وكاهن أبريشية كنيسة المسيح الراعي الصالح في سيدني بأستراليا، حيث يتلقيان العلاج إثر تعرضهما لهجوم طعنا بسكين خلال عظة نُقلت على الهواء مباشرة، بحسب بيان صادر عن الكنيسة، الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، "أثناء بث مباشر لوعظ الكتاب المقدس باللغة الآشورية، جرت محاولة لاغتيال الأسقف مار ماري عمانوئيل". وأوضح البيان أن المطران يتلقى العلاج حاليا في المستشفى من جروح أُصيب بها، وحالته مستقرة وتتحسن".

وبحسب بيان الكنيسة، "أظهر البث المباشر للحادث اقتراب المهاجم من المنصة بسكين مخفي ثم اندفع للأمام لتوجيه عدة ضربات في الرأس، وفي الجسم".

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشتبه به وهو يهاجم أسقف الكنيسة.

وأضافت الكنيسة في بيانها أن كاهن الرعية الأب إسحق رويل يتلقى أيضا العلاج من الإصابات التي أُصيب بها.

ولم يُصب أي شخص آخر، بحسب البيان، الذي أوضح أنه "تم القبض على المهاجم بسرعة من قبل الجالسين في مكان قريب، ثم قامت الشرطة باعتقاله واحتجازه الآن".