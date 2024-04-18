عم بايدن وأكلة لحوم البشر.. تصريح للرئيس الأمريكي يثير تفاعلا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تتمكن من استعادة رفات عمه، أمبروز فينيجان، بعد تحطم طائرته بالقرب من غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية، "لأنه كان هناك الكثير من أكلة لحوم البشر" في المنطقة.

وتختلف رواية بايدن عن وفاة عمه – واحتمال أكل لحوم البشر – عن الرواية التي نشرتها وكالة محاسبة أسرى الحرب التابعة لوزارة الدفاع، والتي تقول إن طائرة فينيجان، وهي من طراز A-20 Havocكانت التي كانت متوجهة إلى غينيا الجديدة في رحلة بريدية، "أُجبرت على الهبوط في المحيط" قبالة سواحل الجزيرة "لأسباب غير معروفة".

ويشار إلى أنه حقيقة كان هناك أكل لحوم البشر وتم توثيقهم في المنطقة في منتصف القرن العشرين.

ويبدو أن ادعاء بايدن - بأن الجيش لم يتمكن في النهاية من استعادة رفات فينيجان - صحيح. تم الاحتفاء بذكراه على جدران المفقودين في مقبرة مانيلا الأمريكية في الفلبين، وخلال رحلته إلى بنسلفانيا في وقت سابق، الأربعاء، زار بايدن نصبًا تذكاريًا للمحاربين القدامى في سكرانتون، حيث أعرب عن احترامه لعمه، الذي يتم إحياء ذكراه أيضًا في الموقع.