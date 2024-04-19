هل كان بحوزة الرجل الذي دخل إلى قنصلية إيران في فرنسا متفجرات؟ باريس تكشف

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هل كان بحوزة الرجل الذي دخل إلى قنصلية إيران في فرنسا متفجرات؟ باريس تكشف
Credit: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

(CNN) – قال مكتب الادعاء العام في العاصمة الفرنسية، الجمعة، إنه لم يتم العثور على أي مواد متفجرة مع المشتبه به، الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية بعد أن غادر القنصلية الإيرانية في باريس. 

ووفقا للمكتب، فإن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، غادر القنصلية الإيرانية من تلقاء نفسه، ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة داخل القنصلية. 

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وأشارت تقارير أولية إلى أن الرجل من مواليد عام 1963 في إيران، حسبما قال مكتب الادعاء. 

وكانت شرطة باريس قالت لشبكة CNN، الجمعة، إن أحد الشهود العيان رأي رجلا يدخل القنصلية الإيرانية في باريس، وهو يحمل "قنبلة يدوية أو سترة ناسفة".

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