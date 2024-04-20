صورة أرشيفية لنائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو (على اليمين) ينظر بينما زوجته دولابو (في الوسط) تواسي إحدى فتيات شيبوك الـ 21 المحررات من بوكو حرام العام 2016

(CNN)-- أعلن الجيش النيجيري، الخميس، أنه أنقذ إحدى تلميذات شيبوك المفقودات، اللواتي اختطفتهن جماعة بوكو حرام الإسلامية قبل عقد من الزمن.

وبين أعلن الجيش الخميس أنه تم إنقاذ التلميذة التي تدعى ليديا سيمون مع أطفالها الثلاثة على يد القوات التي كانت تجري عملية في ولاية بورنو الشمالية، مضيفًا أنها كانت حاملاً في شهرها الخامس وقت إنقاذها.

ولم يحدد الجيش كيف ومتى تمت عملية الإنقاذ، واكتفى بالقول إنها كانت “حديثة”، في حين تواصلت CNN بالجيش للتعليق.

ومن بين 276 تلميذة اختطفتهن بوكو حرام في عام 2014، استعادت أكثر من 100 تلميذة حريتها في نهاية المطاف. ولا يزال مصير أكثر من 80 فتاة مجهولاً، وفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية.

ويذكر أن جماعة بوكو حرام، التي تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، نفذت معركة تمرد دامت 15 عاماً في شمال نيجيريا وخطفت آلاف الأشخاص، لكن اختطاف فتيات شيبوك يظل أبرز مثال على استهداف الجماعة للمدارس.