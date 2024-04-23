(CNN) -- أكد وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، بعد غرق خمسة مهاجرين أثناء محاولتهم العبور من فرنسا الثلاثاء، أن وفيات المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية "يجب أن تتوقف".

وقال كليفرلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار رده على تقارير إخبارية: "هذه المآسي يجب أن تتوقف لن أقبل الوضع الراهن الذي يكلف الكثير من الأرواح".

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي صباح الثلاثاء، أصبح قارب صغير يحمل أكثر من 110 ركاب "مكتظاً، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا" قبالة ساحل ويمرو، شمال فرنسا، وفقاً لبيان صادر عن المحافظة الفرنسية المحلية.

ومات على الأقل خمسة أشخاص، ثلاثة رجال، وامرأة واحدة وطفل واحد، وفقاً للبيان الذي تم إرساله إلى CNN.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان لمشروع قانون يمهد الطريق للبلاد لبدء ترحيل المهاجرين إلى رواندا الذين يُعتبرون أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وطلب اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر في خططها، وحذرا من أن القانون سيكون له عواقب "ضارة".

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك: "يمثل التشريع الجديد خطوة أخرى بعيداً عن تقليد المملكة المتحدة الطويل في توفير المأوى للمحتاجين، في انتهاك لاتفاقية اللاجئين".

كما كتبت أكثر من 250 منظمة إلى الحكومة لـ "الوقوف" ضد القانون الذي وصفته بأنه "قانون مخز وقاس بشكل كبير سيخاطر بحياة الناس".

ودعمت حكومة المملكة المتحدة القانون الثلاثاء حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك به ووصفه بأنه "ليس مجرد خطوة إلى الأمام بل تغيير أساسي في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".

وقال سوناك إن تركيز الحكومة الآن هو "تسيير الرحلات الجوية"، مؤكداً أن "لا شيء سيقف في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح".