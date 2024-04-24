روسيا تعلن احتجاز نائب وزير الدفاع تيمور ايفانوف وتكشف السبب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، احتجاز نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف للاشتباه بتقاضيه رشوة وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية المملوكة للدولة.

وقالت الوكالة في تقرير: "أعلن المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية أنه تم احتجاز نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة".

وجاء في البيان أن "نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور فلاديميروفيتش إيفانوف احتجز للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 290 من الجزء السادس من القانون الجنائي الروسي (قبول الرشوة)."

ولم تقدم الوكالة الروسية معلومات إضافية أو تفاصيل في قضية الرشوة أو المسار القضائي الذي ينتظر المسؤول العسكري الروسي.