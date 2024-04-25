"صافح شبحا".. فيديو تصرف غريب من بايدن على المسرح يشعل تفاعلا

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"صافح شبحا".. فيديو تصرف غريب من بايدن على المسرح يشعل تفاعلا
Credit: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، وتصرف غريب قام به بأعقاب الانتهاء من الخطاب الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تحرك بايدن على خشبة المسروح في فلوريدا وكأنه يتجه لمصافحة أحد ما لم يكن موجودا ليذهب نشطاء بالتعليق بأنه ذهب ليصافح "شبحا" وأنه يصافح الهواء.

ونشرت الصفحة الرسمية لبايدن على منصة أكس (تويتر سابقا) مقطع الفيديو الكامل للخطاب إلا أنها اقتطعت الجزء الأخير الذي يظهره يقوم بذلك.

ويشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها بايدن بحركة تثير استغراب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وقوعه بزلات لسان كان أكثرها إثارة للتفاعل وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بـ"الرئيس البرازيلي".

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