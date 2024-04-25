(CNN) -- شهد طاقم CNN اعتقال اثنتين على الأقل من الأساتذة الجامعيين من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الخميس، بما في ذلك أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي.

وقامت CNN بتصوير فيديو لكلتا السيدتين أثناء احتجازهن. وخلال تفاعلها مع الشرطة، يمكن سماع البروفيسور فولين تعبر عن قلقها حول استخدام القوة من قبل الشرطة ضد الأفراد الذين حددتهم كطلاب إيموري.

وتم تصوير فوهلين وهي تقول أثناء احتجازها: "لقد جئت إلى هنا ورأيت رجلاً ضخمًا يلقي أحد طلابنا على الأرض ويضغط على رقبته ويحتمل أن يخنقه مما يتسبب في إصابة تهدد حياته".

وتابعت الأستاذة الجامعية قائلة: "ولذلك ضربته على رأسه بشكل متهور لفت انتباهه وأمسكوا بي، وألقوا بي على الأرض واعتقلوني وهم الآن يجرحون ذراعي".

وقالت باميلا سكالي، أستاذة أخرى في إيموري كانت في مكان الاحتجاج، لشبكة CNN: "كنت هنا منذ حوالي الساعة 9:15 وكان من الواضح أنه كان هناك طلاب من جامعة إيموري في المجموعة، وتعرفت على بعض أعضاء هيئة التدريس أيضًا".

وتابعت سكالي لـCNN: "كان الطلاب يجلسون هنا ويهتفون، لم يكن هذا احتجاجًا عنيفًا، تصاعد العنف عندما وصلت الشرطة بالبنادق ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وبدأو حرفيًا يلقون الناس على الأرض، بما في ذلك أحد أعضاء هيئة التدريس الذين رأيتهم".

وشاهد طاقم شبكة CNN أيضًا استخدام مسدس الصعق على متظاهر واحد على الأقل أُجبر على السقوط على الأرض.

وفي بيان سابق من جامعة إيموري لـCNN، الخميس، قالت الجامعة: "عدة عشرات من المتظاهرين اقتحموا حرم جامعة إيموري في وقت مبكر من صباح الخميس وأقاموا خيامًا في المربع".

وأصدرت مجموعة تدعي أنها متحالفة مع احتجاجات الخميس في إيموري بيانًا جاء فيه جزئيًا أن "دورية شرطة ولاية جورجيا وإدارة شرطة أتلانتا وإدارة شرطة إيموري جميعهم يتحملون المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي العلني".

وتقول المجموعة إن أولئك الذين بدأوا الاحتجاج في يناير/كانون الثاني الماضي كانوا هناك "من أجل التضامن مع فلسطين" و"أوقفوا COP City".

يذكر أن "Cop City" هي إشارة إلى مركز التدريب على السلامة العامة في أتلانتا قيد الإنشاء حاليًا والذي أثار العديد من حوادث الاحتجاج السابقة.