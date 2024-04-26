جهاز التلقين وما قرأه بايدن خلال خطاب يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب زلة وقع فيها خلال قراءة خطاب عن جهاز التلقين أمامه على خشبه المسرح.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لحظة قراءة بايدن كلمة "Pause" أي (وقفة) وكأنها جزء من الخطاب الأمر الذي أثار ردود فعل وتعليقات اجتاحت منصات التواصل.

وقال بايدن في كلمته التي أدلى بها في نقابات عمال البناء في أمريكا الشمالية أو ما يُعرف اختصارا بـ"NABTU" ونشرها البيت الأبيض على موقعه الرسمي: "تخيلوا ماذا يمكننا فعله.. أربع سنوات وقفة.. هل أنتم مستعدون؟ هل انتم مستعدون للمضي قدما؟.."

وكان الرئيس الأمريكي قد أثار تفاعلا في اليوم السابق خلال خطاب ألقاه وتصرف غريب قام به بعد الانتهاء من كلمة وتعليقات نشطاء بأنه قام بـ"مصافحة شبح".