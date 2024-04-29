حمزة يوسف.. الوزير الأول بإسكتلندا يعلن أنه سيستقيل من منصبه

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسكتلندي، حمزة يوسف، خلال مؤتمر صحفي في بوت هاوس في أدنبرة، الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه كوزير أول لإسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الإسكتلندي (SNP).

ويأتي القرار قبل التصويت المقرر لحجب الثقة عن قيادته، والذي قدمه المشرعون المعارضون في البرلمان الإسكتلندي.

وتعرضت الحكومة التي يقودها الحزب الوطني الإسكتلندي إلى أزمة، الأسبوع الماضي، عندما انهار اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الإسكتلندي.

ويعمل الوزير الأول كرئيس وزراء للحكومة الإسكتلندية المفوضة، التي تسيطر على السياسات المحلية مثل الصحة والتعليم.

في حين أن بعض السلطات مثل الهجرة والأمن من اختصاص الحكومة البريطانية في وستمنستر التي يقودها المحافظون، والتي يرأسها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وكان حمزة يوسف قد شغل منصب عضو في البرلمان الإسكتلندي عن غلاسكو بولوك منذ عام 2016، وفي غلاسكو بين عامي 2011 و 2016، هو أول وزير مسلم وغير أبيض يعمل في الحكومة الإسكتلندية، وولد في غلاسكو، لأب من باكستان وأم من كينيا.