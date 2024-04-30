"خدعة" تكشف "خيانة" أمريكي حاول بيع أسرار لروسيا

(CNN)-- حُكم على موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، الاثنين، بالسجن لمدة 22 عاما تقريبا لمحاولته بيع معلومات سرية لروسيا.

وقال ممثلو الادعاء إن جاريه سيباستيان دالك (32 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الجيش، والذي عمل لفترة وجيزة في وكالة الأمن القومي، حاول بيع معلومات سرية لشخص اعتقد أنه يعمل لصالح الحكومة الروسية لكنه كان في الواقع عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند، في بيان، الاثنين: "هذا المدعى عليه، الذي أقسم اليمين للدفاع عن بلادنا، ظن أنه كان يبيع معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لعميل روسي، في حين أنه كان في الواقع يكشف عن نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف أن الحكم يوضح أن "أولئك الذين يسعون إلى خيانة وطننا سيحاسبون على جرائمهم".

وذكر ممثلو الادعاء أن دالك تبادل رسائل البريد الإلكتروني في 2022 مع عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يتظاهر بأنه عميل روسي، قائلا إن الدافع وراء مشاركة المعلومات هو "الفضول لمعرفة الأسرار والرغبة في إحداث التغيير".

ووفقا لوثائق المحكمة، ادعى دالك أنه كان مدينا وأخبر العميل الوهمي بأن "هناك فرصة للمساعدة في تحقيق التوازن بين مصالح العالم مع الاهتمام أيضا باحتياجاتي الخاصة".

وقال المدعون إن دالك أرسل للعميل مقتطفات من بعض المستندات التي بحوزته كدليل على "قدرته على الوصول إلى المعلومات واستعداده للمشاركتها"، وأخبره أنه سيبيع جميع المعلومات التي لديه مقابل 85 ألف دولار.

وتضمنت الوثائق معلومات عن القدرات الدفاعية الأمريكية الحساسة، وتقييما للتهديدات لدولة لم يذكر اسمها، وكذلك برنامج تشفير أمريكي.

وحسبما تقول وثائق المحكمة، أصدر العميل تعليمات إلى دالك، في سبتمبر/ أيلول 2023، بالذهاب إلى محطة قطار في دنفر وإرسال المستندات عبر وسيلة اتصال خاصة، فيما ترك دالك هاتفه في المنزل وقام بتعطيل أنظمة تحديد الموقع في سيارته المتوقفة بجوار المحطة، دخل إلى الداخل ونقل 5 مستندات من خلال الاتصال الآمن على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

وقال ممثلو الادعاء، إنه بعد لحظات، تم القبض على دالك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.