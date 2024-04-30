(CNN) – تتواصل الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات هذه الاحتجاجات خلال الساعات القليلة الماضية.

جامعة كولومبيا

قام العشرات من طلاب جامعة كولومبيا بتحصين أنفسهم داخل قاعة هاميلتون، وفقًا لما نشره "طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الليل، قام المتظاهرون في الحرم الجامعي بالتوجه من معسكر التخييم في الغرب إلى قاعة هاميلتون، وهي واحدة من المباني الأكاديمية الرئيسية للطلاب الجامعيين.

وقالت الجامعة قبل ساعات إنها بدأت عملية إيقاف الطلاب الذين رفضوا مغادرة مخيم في الحرم الجامعي، حسبما ذكرت CNN.

وتواصلت CNN مع جامعة كولومبيا وشرطة نيويورك للحصول على معلومات.

جامعة تولين

اعتقل ضباط الشرطة في لويزيانا ستة متظاهرين حتى الآن بتهمة "التجاوز، وضرب ضابط ومقاومة الاعتقال" بعد إقامة الخيام في حرم جامعة تولين، الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن كيرك بويلاس، نائب رئيس جامعة تولين للسلامة العامة.

وقال مسؤول الجامعة: "بعد تحذير المتظاهرين من دخول ممتلكات تولين، بدأ ضباط TUPD في اعتقال الأفراد وإزالة الخيام". وأضاف بويلاس أن المتظاهرين "يرفضون التعريف بأنفسهم".

جامعة كاليفورنيا الجنوبية

التقت رئيسة جامعة كاليفورنيا الجنوبية، كارول فولت مع منظمي الاحتجاجات في الحرم الجامعي الاثنين، لكنها اعترفت بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، حسبما قالت في بيان لـCNN.

وقالت فولت إن اجتماعها مع منظمي الاحتجاجات استغرق 90 دقيقة، وأوضحت: "قال الطلاب في النهاية إنهم لن يعتبروا هذا الاجتماع انتصاراً من وجهة نظرهم، ويمكنني أن أقدر ذلك تماماً"، وأردفت: "بالنسبة لي، كانت النقطة الأكثر أهمية أننا بدأنا في التحدث، وأعتقد أن هذا كان حيويا. لقد شعرت أنهم كانوا صادقين وأخبروني كيف يشعرون وكان ذلك ذا معنى".

جامعة فيرجينيا كومونولث

قالت الجامعة في رسالة على موقعها على الإنترنت إن مقطع فيديو من شبكة WWBT التابعة لشبكة CNN يُظهر أشخاصًا يتم احتجازهم في الحرم الجامعي خلال "احتجاج عنيف".

وقد شُوهد ضباط يرتدون ملابس مكافحة الشغب وهم يلقون القبض على الأفراد ويرمون أحدهم على الأرض بينما يصرخون: "توقف عن المقاومة أنت رهن الاعتقال".