عناصر من شرطة نيويورك تدخل جامعة كولومبيا

(CNN)-- دخل عناصر من شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، إلى حرم جامعة كولومبيا، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، وشوهد العديد من المتظاهرين أثناء احتجازهم خارج الحرم الجامعي.

وكانت الشرطة تلقت خطابا من إدارة الجامعة كولومبيا يسمح لهم بالدخول إلى الحرم الجامعي، فيما أرسلت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذرت من أن "عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية".

واحتشد ضباط شرطة مدينة نيويورك في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وبدأوا في إصدار أوامر للطلاب الذين خرجوا من مساكنهم خارج الحرم الجامعي بالعودة إلى الداخل.

وفي أحد مباني السكن بالقرب من الحرم الجامعي، تدافع عناصر الشرطة والطلاب ضد بعضهم البعض حتى تراجع الطلاب إلى مدخل السكن.

ودخلت عناصر من الشرطة إلى قاعة هاميلتون، التي تعتبر من المباني الرئيسية الجامعة، واخترقها عدد من طلاب، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية. بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

يذكر أن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حذر الثلاثاء، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات بجامعة كولومبيا، وحث المتظاهرين على "المغادرة".

وقال آدامز: "هم يخلقون بنشاط قضايا خطيرة تتعلق بالسلامة العامة في هذه الاحتجاجات، وربما لا يفهم بعض الطلاب المشاركين ما الذي يشاركون فيه، ونحث أولئك وكل من ينتهك نظام الجامعة على مغادرة المنطقة الآن".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال"

وقال عمدة نيويورك إن المدينة لا يمكنها الانتظار حتى يصبح الوضع أكثر خطورة "يجب أن ينتهي الآن إنهم ليسوا هنا لتعزيز السلام أو الوحدة أو السماح بعرض سلمي لأصواتهم، لكنهم هنا لخلق الخلاف والانقسام".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن نصف المتظاهرين في حرم جامعة كولومبيا لا ينتمون إلى الجامعة.

وأضاف المسؤول أن عدد المتظاهرين في الحرم الجامعي يتضاءل ويرتفع اعتمادا على ما يحدث، حيث يتراوح من 250 إلى 400 شخص.

وتابع أنه على الرغم من عدم وجود طلب رسمي من جامعة كولومبيا للحصول على مساعدة شرطة نيويورك، فإن فرق الضباط في المدينة تستعد للذهاب بمجرد تلقي أمرا من إدارة الجامعة، وحتى الآن لم يتم استلام أي شيء.

ووصل المئات من الضباط من فريق الاستجابة الإستراتيجية التابع لإدارة شرطة نيويورك للتو خارج حرم جامعة كولومبيا.

ووفقا لشرطة نيويورك، يتعامل الفريق مع الاضطرابات المدنية، والأحداث الكبرى بأفراد مدربين تدريبا عاليا ومعدات متخصصة، كما أنهم يتستجيبون لحوادث أخرى، بما في ذلك مواجهة الجريمة والاحتجاجات وحوادث إطلاق النار والسطو على البنوك وغيرها.

يذكر أن عدد من الجامعات الأمريكية تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين منذ أيام وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات.