(CNN)-- حذر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز، الثلاثاء، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي تشهدها جامعة كولومبيا منذ أيام، وحث المتظاهرين على "المغادرة".

وقال آدامز: "هم يخلقون بنشاط قضايا خطيرة تتعلق بالسلامة العامة في هذه الاحتجاجات، وربما لا يفهم بعض الطلاب المشاركين ما الذي يشاركون فيه، ونحث أولئك وكل من ينتهك نظام الجامعة على مغادرة المنطقة الآن".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال".

وتابع عمدة نيويورك أن المدينة "لا يمكنها الانتظار حتى يصبح الوضع أكثر خطورة، و يجب أن ينتهي الآن إنهم ليسوا هنا لتعزيز السلام أو الوحدة أو السماح بعرض سلمي لأصواتهم، لكنهم هنا لخلق الخلاف والانقسام".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن نصف المتظاهرين في حرم جامعة كولومبيا لا ينتمون إلى الجامعة، وأضاف أن عدد المتظاهرين في الحرم الجامعي يتضاءل ويرتفع اعتمادا على ما يحدث، حيث يتراوح من 250 إلى 400 شخص.

وتابع أنه على الرغم من عدم وجود طلب رسمي من جامعة كولومبيا للحصول على مساعدة شرطة نيويورك، فإن فرق الضباط في المدينة مستعدة للذهاب بمجرد تلقي أمرا من إدارة الجامعة.

وكان المئات من الضباط من فريق الاستجابة الإستراتيجية التابع لإدارة شرطة نيويورك شوهدوا خارج حرم جامعة كولومبيا.

ووفقا لشرطة نيويورك، يتعامل الفريق مع الاضطرابات المدنية، والأحداث الكبرى بأفراد مدربين تدريبا عاليا ومعدات متخصصة، كما أنه يتستجيب لحوادث أخرى، بما في ذلك مواجهة الجريمة والاحتجاجات وحوادث إطلاق النار والسطو على البنوك وغيرها.

يذكر أن عدد من الجامعات الأمريكية تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين منذ أيام وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات.