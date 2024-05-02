بايدن يكشف ما إذا كانت احتجاجات الجامعات ستُغير سياسته تجاه إسرائيل

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انتشار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية لم يجبره على إعادة النظر في سياسته تجاه إسرائيل.

وأجاب بايدن عند سؤاله عما إذا كان عليه أن يُعيد التفكير في سياسته تجاه الشرق الأوسط، قائلا: "لا".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال سابقا إنه يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة "حماس" لكنه أصر على استمرار وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وضغط بايدن على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والذي من شأنه أن يسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت.

ودعا الرئيس الأمريكي في كلمته إلى تحقيق التوازن بين حق التعبير عن الرأي وعدم خرق القانون مشيرا إلى أن أمريكا ليست "دولة استبدادية".