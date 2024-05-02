(CNN) -- دعا الرئيس جو بايدن، الخميس، إلى "تحقيق التوازن" بين مبدأين أمريكيين رئيسيين، أثناء خطاب عن الاحتجاجات المتزايدة في حرم الجامعات الأمريكية، قائلاً إن للطلاب وغيرهم الحق في التعبير عن المعارضة ولكن ليس خرقً القانون.

وقال بايدن في كلمته التي أدلى بها من "Roosevelt Room": "لقد رأينا جميعنا صورًا وضعت على المحك مبدأين أمريكيين أساسيين: الأول هو الحق في حرية التعبير والحق في أن يتجمع الناس بسلام ويجعلون أصواتهم مسموعة. والثاني هو سيادة القانون. كلاهما يجب أن يتم التمسك بهما".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ليست "دولة استبدادية" حيث يتم إسكات الأصوات المعارضة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت مخيما للمحتجين في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس واستخدمت الرصاص المطاطي لفض مخيم أنشأه المتظاهرون المتضامنون مع الفلسطينيين، وسط اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.