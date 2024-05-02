دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الخميس، أن تشبيه ما يجري في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس من مواجهات بين الشرطة والمحتجين بـ"موقعة الجمل" بأنه "غير موفق"، وذلك في إطار تعليقه على منشور للمصرفي المصري هشام عز العرب.

وكتب عز العرب عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "وضع حرج جدا وخطير في UCLA والجامعات الاخرى، مجموعة مع ومجموعة ضد والشرطة في النص زي موقعة الجمل... ربنا يستر علي الجميع"، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس.

ورد ساويرس على تعليق عز العرب قائلا: "التشبيه غير موفق يا صديقي العزيز".

وأجاب المصرفي المصري قائلا: "عموما ده بدون نية وحشةً بس كل واحد هيفسر على دماغه... أنا اقصد خطر وجود مع و ضد في الشارع".

جدير بالذكر أن "موقعة الجمل" هو اسم يُطلق على هجوم بالجمال والخيول على المتظاهرين في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير/شباط من عام 2011 أثناء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأعلنت الشرطة الأمريكية فض المخيم الذي نصبه المحتجون أمام "جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس" وأشارت إلى أنها تقوم بمعالجة وضع المتظاهرين الذين اعتقلتهم ويتم تحميلهم في حافلات.

وكان قد اقتحم عناصر الشرطة الأمريكية المخيم في وقت سابق وأطلقوا الرصاص المطاطي على المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين.