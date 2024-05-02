آخر تطورات احتجاجات الجامعات بأمريكا مع تصاعد الاعتقالات

إيرانيون يدعمون مظاهرات الجامعات الأمريكية: لم نتوقع حدوثها.. ونقاتل من أجل الشيء نفسه

استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

CNN-- ألقي القبض على مئات المتظاهرين خلال الـ 24 ساعة الماضية في حرم الجامعات الأمريكية، مع استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للقصف الإسرائيلي على غزة ومطالبات سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم إسرائيل في حربها ضد حماس في القطاع.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس بتصريح لشبكةCNN ، أن الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا يتخللها وجود كبيرا لقوات الأمن، وهذه خطوة يتم اتخاذها عادةً قبل أن يُطلب من الأفراد التفرق أو مواجهة الاعتقال، لافتة إلى أنه تجمع غير قانوني.

وفي بيان صادر عن جامعة أريزونا، الأربعاء، تم استخدام كرات الفلفل والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

أما عن جامعة كولومبيا وكلية سيتي كوليدج، في نيويورك، اعتقل حوالي 300 متظاهر ليلة الثلاثاء، وما تزال هناك أسئلة بدون إجابة حول الإحصائيات المتعلقة بأعداد الطلاب الذين شاركوا في الهجوم على هاميلتون هول، وهناك مناقشات جارية تتعلق بموضوع تخرج الطلاب، واستمرارية وجود الشرطة في الحرم الجامعي والخطوات التالية التي ستتبعها للجامعة.

وفيما يلي، آخر التطورات للأحداث الجارية في الجامعات الأمريكية:

أفاد مصدر أمني لشبكة CNN أن شرطة لوس أنجلوس تحذر الطلبة المحتجين في حرم جامعة كاليفورنيا، من أنهم قد يخضعون لإجراءات إدارية بسبب انتهاكهم للقانون، كذلك وأصدرت الشرطة تحذيراً تكتيكياً على مستوى المدينة يتعلق بمخيم مؤيد للفلسطينيين في الجامعة.

وفي جامعة نيو هامبشاير، قالت إدارة السلامة لشبكة CNN: أنه تم نشر شرطة الولاية في الجامعة وكلية دارتموث بسبب "نشاط غير قانوني وبناء على طلب سلطات إنفاذ القانون المحلية"، وردت الجامعة قائلةً: "سنحمي حرية التعبير" في الحرم الجامعي، لكنها "لن تسمح باستغلالها من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين، بما في ذلك المحرضين الخارجيين".

كما تشهد معظم الجامعات في تكساس حملات اعتقال لطلاب ومتظاهرين ومناوشات بين الصحفيين وقوات الأمن

وفي هذا السياق، صرحت المستشارة جنيفر منوكين، الأربعاء أن الجامعة تحقق في "تقارير التحيز التي تتعلق بأفراد من خارج مجتمع الحرم الجامعي لدينا".