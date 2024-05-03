(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب التي عبر من خلالها عن رفضه التعهد بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 "دون قيد أو شرط".

وقال بايدن، لأحد المراسلين أثناء وصوله إلى ويلمنجتون لحضور فعالية، عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ترامب قال لصحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" إنه لن يقبل نتائج الانتخابات دون قيد أو شرط: "استمع إلى ما يقوله". لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

يذكر أن دونالد ترامب لم يستبعد احتمال وقوع أعمال عنف من جانب مؤيديه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت الثلاثاء: "أعتقد أننا سنفوز، وإذا لم نفز، كما تعلمون، فالأمر يعتمد دائما على نزاهة الانتخابات".

وقلل دونالد ترامب خلال المقابلة في البداية من احتمال وقوع أعمال عنف مماثلة للهجوم الذي وقع في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول (الكونغرس).

وكان ترامب جمع أنصاره في واشنطن قبل الهجوم، بعد هزيمته في الانتخابات التي أجريت 2020، قبل الهجوم، ثم رفض في البداية دعوتهم إلى مغادرة مبنى الكابيتول.

وخلال المقابلة قال: "أعتقد أننا سنحقق نصرا كبيرا ولن يكون هناك عنف"، لكن عندما ضغطت المجلة عليه في مقابلة هاتفية لاحقة، كان ترامب أقل تحديدا بشأن المستقبل، وبدلا من ذلك، واصل الترويج لمؤامرات كاذبة في انتخابات 2020، والتي قال إنها أثارت الغوغاء العنيفين، وقال: "لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام بالأشياء التي فعلوها في المرة الأخيرة".

وطوال حياته السياسية، رفض ترامب بانتظام قبول نتائج الانتخابات أو الإقرار بالهزيمة، وبعد حصوله على المركز الثاني في ولاية أيوا في عام 2016 خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، اتهم ترامب سناتور تكساس تيد كروز بالاحتيال ودعا إلى انتخابات جديدة.

وفي وقت لاحق، أثناء مواجهة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، زعم ترامب بلا أساس أن الانتخابات التي فاز بها في النهاية كانت "مزورة" ورفض مرارا وتكرارا أن يقول ما إذا كان سيلتزم بالنتيجة، وتجنب مرة أخرى الالتزام بالنتيجة قبل انتخابات 2024.