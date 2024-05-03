(CNN) -- أصدرت جامعة كولومبيا تقريرا عن هوية المعتقلين في "قاعة هاميلتون" مشيرة إلى أن "جزءا كبيرا" من المعتقلين "كانوا من خارج الجامعة"، وفقا لتحديث ليلة الخميس من الجامعة، وذلك على خلفية الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الجامعة إن 44 شخصاً اعتقلوا في قاعة هاملتون، منهم: 13 شخصا بالغا غير مرتبط بالجامعة، و6 طلاب مرتبطين بمؤسسات تعليمية أخرى، و23 طالبا في جامعة كولومبيا، 14 منهم طلاب جامعيون و9 من طلاب الدراسات العُليا، إلى جانب موظفين اثنين في الجامعة.

وقال مسؤولو شرطة نيويورك الخميس إنهم اعتقلوا 46 شخصاً في قاعة هاميلتون التي كان يحتلها الطلاب، ورفعوا منها لافتة "قاعة هند".

وطلبت CNN تفاصيل إضافية بشأن الأفراد غير المنتمين إلى المؤسسة وطلبت توضيحًا بشأن التباين في أرقام الاعتقالات مقارنة بتلك التي قدمتها شرطة نيويورك.

وقال متحدث باسم كولومبيا: "جزء كبير من أولئك الذين انتهكوا القانون واحتلوا قاعة هاميلتون كانوا من الغرباء"، وأردف: "في حين أن 14 كانوا طلاب جامعيين في جامعة كولومبيا، فإن الغالبية كانت مزيجا من البالغين، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا، واثنين من الموظفين، والغرباء غير المنتسبين إلى جامعة كولومبيا".

وقالت الجامعة إنها لا تزال في عملية تقييم الإجراءات التأديبية قائلة: "لقد انتهك المحتلون العديد من سياسات الجامعة، ولكن الأهم من ذلك، أنهم خرقوا القانون. الأفعال لها عواقب".