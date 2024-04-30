(CNN) -- قام مئات المتظاهرين من الطلاب في جامعة كولومبيا بإغلاق مدخل قاعة هاميلتون، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي عشرة منهم داخل المبنى.

ويقول جون توفيغي من CNN - وهو طالب في جامعة كولومبيا - إن الطلاب المتظاهرين الذين كانوا في معسكر خيام ويست لاون قاموا بتحصين أنفسهم في مدخل قاعة هاميلتون.

وتقع قاعة هاميلتون داخل بوابات الحرم الجامعي، حيث يوجد مكتب العميد.

وأنزل المحتجون لافتة على القاعة تحمل اسم "قاعة هند" في إشارة إلى الطفلة الفلسطينية، هند رجب، التي قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي مطلع العام الجاري، حيث كانت تبلغ من العمر 5 سنوات.

ويحمل المبنى رمزية للجامعة، ففي عام 1968، احتل الطلاب المبنى أثناء احتجاجهم على علاقة الجامعة بالحرب في فيتنام.

واحتله المتظاهرون مرة أخرى في الثمانينيات خلال حركة مناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.