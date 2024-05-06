(CNN) -- وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قصر الإليزيه في باريس، الأحد، لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة طوال فترة الزيارة، استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره الصيني، بترحيب كبير وتبادلا المصافحة.

والجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها جين بينغ إلى فرنسا، بعد آخر زيارة له منذ عام 2019.

فيما يظهر مقطع فيديو القادة الثلاث وهم يتحدثون على طاولة مستديرة.

وتهدف هذه الزيارة إلى تمتين العلاقات الصينية الأوروبية، وتعزيز شراكتهما وسط تحول المشهد العالمي، حيث من المقرر أن تسلط المحادثات الضوء على الحرب في أوكرانيا، والمنافسة العادلة، والتجارة مع الاتحاد الأوروبي

وتتزامن هذه الزيارة، مع الذكرى الـ 60، لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، وهو حدث يُمثل معلماً هاماً في العلاقات بين الصين والغرب.