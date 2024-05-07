(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن السلطات الروسية ألقت القبض على جندي أمريكي، الأسبوع الماضي، للاشتباه في قيامه بالسرقة، وهو محتجز حاليا على ذمة المحاكمة.

وبحسب أحد المسؤولين، فإن اسم الجندي هو جوردون بلاك.

ولم يؤكد الجيش الأمريكي اسم الجندي لكنه أشار إلى أنه تم إخطار عائلته، وذكرت المتحدثة باسم الجيش سينثيا سميث، الاثنين، أن السلطات الروسية احتجزت الجندي في فلاديفوستوك بتهمة "ارتكاب سلوك إجرامي".

وقالت سميث: "أخطر الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتقال الجنائي وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأبلغ الجيش عائلته وتوفر وزارة الخارجية الأمريكية الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا، ونظرا لحساسية هذا الأمر، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن مواطنا اعتقل في روسيا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال المتحدث: "ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج".

وقال المسؤولون إن الجندي، وهو رقيب أول، اعتقل في الثاني من مايو/أيار من قبل السلطات الروسية، وأضافوا أنه كان ضمن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وسافر إلى روسيا بمحض إرادته.

وأوضح المسؤولون إن السفارة الأمريكية في موسكو تسعى إلى الوصول القنصلي إلى الجندي.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لشبكة CNN، إنه ليس لديه "معلومات حقيقية عن الجندي الأمريكي، لكنه سيتحمل مسؤولية أي انتهاك للقوانين الروسية".

وأضاف بيسكوف لمراسل شبكة CNN ماثيو تشانس: "إذا كان لدى الرجل مشاكل مع قوانيننا، فيجب محاكمته إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يواجه أي مشاكل هنا على الإطلاق".

وكانت شبكةNBC أول من أورد عن القبض على الجندي.

ويأتي الاعتقال في وقت يشهد توترا كبيرا بين الولايات المتحدة وروسيا مع استمرار الحرب مع أوكرانيا، وهناك عدد من الأمريكيين المحتجزين في روسيا، من بينهم اثنان أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنهما محتجزان ظلما - مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش وضابط البحرية السابق بول ويلان.

وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها مرارا وتكرارا من السفر إلى روسيا.

وفي فبراير/شباط، بعد اعتقال المواطنة الروسية الأمريكية كسينيا كاريلينا، كرر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي التحذير بشأن "الخطر الذي يواجه المواطنين الأمريكيين في روسيا"، وقال: "من البديهي أنه إذا كنت مواطنا أمريكيا أو لديك جواز سفر أمريكي، ولم تسافر إلى روسيا ولكنك تفكر في الذهاب، فنحن نحثك على عدم القيام بذلك".

وفي يوليو/تموز الماضي، عبر جندي آخر من كوريا الجنوبية طواعية إلى كوريا الشمالية حيث تم اعتقاله على الفور.

واستغرق الأمر أسابيع من الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها دول متعددة لتأمين إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول، ووجهت إليه تهمة الفرار من الخدمة في أكتوبر/تشرين الأول.