(CNN) -- تم استجواب ممثلة أفلام البالغين ستورمي دانييلز، وهي شخصية مركزية في القضية الجنائية المرفوعة ضد دونالد ترامب، في جلسات محاكمة أموال الصمت في نيويورك من قبل المدعية العامة سوزان هوفينغر، بعد أن استجوبت محامية ترامب سوزان نيتشلز، دانييلز هذا الصباح.

وأكدت دانييلز أثناء الإدلاء بشهادتها على أنها تقول الحقيقة عن ترامب، وقالت إنها كسبت المال من قصتها مع الرئيس السابق، إلا أن ذلك كلفها أيضًا.

وأعلنت ممثلة الأفلام الإباحية أنها متحفزة للدخول في اتفاقية عدم الإفصاح للحفاظ على سلامتها.

وبدأت هوفينغر بالتعرف على دوافع ستورمي دانييلز للدخول في اتفاقية عدم الإفصاح، بما في ذلك خوفها على سلامتها.

وقالت ممثلة الأفلام الإباحية: "لن يحدث لك شيء إذا نظر إليك الجميع"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد أسباب توقيعها على اتفاق عدم الإفصاح.

وتابعت هوفنغر: "هل كنت سعيدة أيضاً بأخذ المال؟"، لتجيب دانييلز: "كلنا نستمتع بالحصول على الأموال، إنه أمر إضافي".