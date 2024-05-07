(CNN)-- تعد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي ستدلي بشهادتها الثلاثاء في المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، شخصية رئيسية في الجدل الدائر حول "أموال الصمت" لعام 2016 التي يُزعم أنه تم دفعه إلى دانيلز نيابة عن ترامب.

ويواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية تتعلق بسداد مبالغ لمحاميه السابق مايكل كوهين مقابل مدفوعات تمت قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة ترامب المزعومة مع دانييلز. ودفع ترامب بأنه غير مذنب ونفى هذه القضية.

وتزعم دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أنها أقامت علاقة غرامية مع ترامب لليلة واحدة في عام 2006.

ظهر الجدل في يناير/كانون الثاني 2018، عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن الدفعة البالغة 130 ألف دولار.

في فيلم "ستورمي - Stormy"، وهو فيلم وثائقي تم إصداره عن منصة البث Peacock في مارس/آذار، قالت دانيلز إنها وافقت على قبول المبلغ لحماية زوجها وابنتها، وبالتالي "سيكون هناك دليل ورقي ومسار مالي يربطني ودونالد ترامب حتى أتمكن من ذلك. لا يمكنه أن يقتلني".

وقال دانيلز في الفيلم الوثائقي: "كنت متأكدة تمامًا من أنني سأموت".

وزعم ممثلو الادعاء في نيويورك أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال قمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته. ووفقا لوثائق الاتهام، فإن ترامب "قام بشكل متكرر وبطريقة احتيالية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء السلوك الإجرامي الذي أخفى معلومات ضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

ورفض القاضي خوان ميرشان في مارس/آذار محاولة قدمها محامو ترامب لمنع دانيلز وكوهين من اتخاذ الموقف، وقالت دانيلز العام الماضي إنها مستعدة "تمامًا" للقيام بذلك.

هدف للتهديدات المتكررة

كانت دانيلز صريحة بشأن التهديدات التي تلقتها منذ ظهور علاقتها المزعومة مع ترامب. أخبرت بيرس مورغان في مقابلة العام الماضي أن التهديدات الموجهة إليها من أنصار ترامب أصبحت الآن "أكثر تحديدًا"، وأكثر خطورة بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وقالت دانيلز: "إنهم أكثر عاطفية - أعتقد أن هذه كلمة جيدة. متحمسة لتهديداتهم. وهم لا يختفون. وهم يشعرون حقًا أنهم يفعلون شيئًا صحيحًا. إنهم الوطنيون".

أصدرت دانيلز كتابًا بعنوان "الإفصاح الكامل" في عام 2018، يعرض بالتفصيل لقاءها المزعوم مع ترامب في بحيرة تاهو في عام 2006، بتفاصيل مصورة ومشاركة الحكايات حول طفولتها وحياتها.

وتقول إنها كتبت الكتاب لأن مقابلة سابقة في برنامج "60 دقيقة" مع أندرسون كوبر "لم تغط سبب قراراتي والتكاليف الشخصية الحقيقية التي تحملتها… على الرغم من كل ما خسرته، فأنا أستحق فرصة الدفاع عن نفسي وبيان كل الحقائق".

خلال مقابلة دانيلز مع كوبر، رفضت مناقشة ما إذا كان لديها دليل على هذه القضية وقالت إنها تعرضت للتهديد بالتزام الصمت بشأن ذلك.

وقالت: "إنه يعلم أنني أقول الحقيقة".

وقالت دانيلز في كتابها إن مايكل كوهين هدد برفع دعوى قضائية بعد وقت قصير من المقابلة التي أجرتها مع الشركة الأم لمجلة Life & Style وIn Touch في عام 2011. وبعد أسابيع قليلة، قالت إنها تعرضت للتهديد في لاس فيغاس بعد محاولتها بيع قصة القضية المزعومة.

وأوضحت دانيلز: "كنت في موقف للسيارات، أذهب إلى فصل اللياقة البدنية مع ابنتي الرضيعة. وتقدم عليّ رجل وقال لي: "اتركي ترامب وشأنه". انسَ القصة"، ثم انحنى ونظر إلى ابنتي وقال: "هذه فتاة صغيرة جميلة". سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها، ثم رحل".

رفض ترامب رسمًا للرجل الذي زعمت دانيلز أنه هددها، ووصفه بأنه "خداع كامل" في تغريدة عام 2018. ثم رفعت دانيلز بعد ذلك دعوى تشهير ضد ترامب، زاعمة أنه حاول تشويه سمعتها ومصداقيتها من خلال رفض شهادتها. ورفض قاضٍ فيدرالي الدعوى القضائية في أكتوبر/تشرين الأول بسبب أن تصريح ترامب محمي بموجب التعديل الأول للدستور، وأُمرت دانييلز بدفع مئات الآلاف من الدولارات على شكل مدفوعات أمرت بها المحكمة لمحامي ترامب في السنوات التي تلت ذلك.

غرد ترامب في ذلك الوقت: "عظيم، الآن يمكنني ملاحقة هورس فيس ومحاميها من الدرجة الثالثة…".

وقال محامي دانيلز في ذلك الوقت، مايكل أفيناتي - الذي اشتهر بتمثيل دانيلز في أعقاب الجدل حول أموال الصمت - في ذلك الوقت إن التفاصيل التي قدمتها في الكتاب تثبت صحة قصتها حول ممارسة الجنس مع ترامب.

لكن علاقة أفيناتي ودانييلز أخذت منعطفًا بعد أن تم الكشف عن أن أفيناتي سرق منها ما يقرب من 300 ألف دولار. وشهدت دانيلز ضد حليفها السابق، الذي أدين في النهاية وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

وقال ممثلو الادعاء إن أفيناتي، الذي ساعدت في التفاوض على مبلغ 800 ألف دولار مقدمًا لكتابها، سرق أموالًا من السلفة عن طريق تلفيق خطاب يُزعم أنه من دانيلز يعيد توجيه المدفوعات من ناشر الكتاب إلى حساب تحت سيطرة أفيناتي.

ممثلة أفلام الكبار لفترة طويلة

بدأت دانيلز عملها كراقصة في لويزيانا قبل أن تنتقل إلى لوس أنجلوس لإنتاج أفلام إباحية. لديها خبرة في التمثيل، بالإضافة إلى كتابة وإخراج الأفلام.

ظهرت الممثلة في الأفلام الناجحة في شباك التذاكر، بما في ذلك "The 40-Year-Old Virgin" و"Knocked Up"، وتم إدخالها في قاعة مشاهير الأخبار المصورة للبالغين في عام 2014.

بعد أداء في عام 2018 في نادي Solid Gold Gentleman’s Club في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، قالت دانيلز لشبكة CNN إنها كانت تستفيد من اللحظة التي كان فيها الاهتمام بحياتها المهنية في أعلى مستوياته على الإطلاق وتستخدمه لصالحها.

وقالت لشبكة CNN في ذلك الوقت: "أحصل على المزيد من حجوزات الرقص. عادة أرقص مرة واحدة فقط في الشهر، والآن أرقص ثلاث أو أربع مرات في الشهر. لقد كان هذا رائعًا حقًا".

استضافت الممثلة الإباحية والراقصة الغريبة، البالغة من العمر 45 عامًا، جولة في نوادي التعري في جميع أنحاء البلاد وتلتقي بالعديد من معجبيها.