--(CNN)اعتقلت الشرطة متظاهرين في أكثر من 50 حرمًا جامعيًا في نصف الولايات على الأقل في جميع أنحاء البلاد. وشهدت العديد من المدارس الأخرى احتجاجات دون اعتقالات.

لا يزال المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين يواجهون الاعتقال في الحرم الجامعي، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الاعتقالات الأولى في جامعة كولومبيا في 18 أبريل/ نيسان.

وفي الآونة الأخيرة، قامت شرطة العاصمة بتطهير المخيم في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، صباح الأربعاء، بعد 13 يومًا من إنشائه في البداية، واعتقلت 33 شخصًا.

تم القبض على أكثر من 2400 شخص منذ الاعتقالات الأولية في كولومبيا، وفقًا لمراجعة شبكة CNN لبيانات الجامعة وسلطات إنفاذ القانون.

وتصاعدت الاعتقالات من هناك بعد عدة أيام، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 500 طالب في 13 حرما جامعيا في 11 ولاية في الفترة من 22 إلى 25 أبريل. وبحلول نهاية يوم الجمعة 3 مايو، كان هناك أكثر من 2100 اعتقال في أكثر من 40 حرم جامعي في 25 ولاية.

تتصدر نيويورك وكاليفورنيا الاعتقالات، بعد عدة أيام من الاعتقالات عبر عدة جامعات. اعتقلت الشرطة المتظاهرين في مدينة نيويورك في خمسة تواريخ منفصلة، بما في ذلك أكثر من 100 اعتقال أولي في جامعة كولومبيا في 18 أبريل/ نيسان. وتم القبض على أكثر من 600 شخص في الولاية، بما في ذلك 44 اعتقالاً في جامعة ستوني بروك في لونغ آيلاند وفي جامعة ستوني بروك في لونغ آيلاند. الجامعة في بوفالو.

وتم اعتقال أكثر من 400 شخص في كاليفورنيا. تم القبض على ما يقرب من 100 شخص في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس في 24 أبريل، وتم القبض على أكثر من 200 شخص في جميع أنحاء المدينة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعد أسبوع. وألقي القبض على نحو 35 متظاهرا في كال بولي هومبولت في شمال كاليفورنيا، كما ألقي القبض على 64 في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

ومن بين أكثر من 2400 شخص تم القبض عليهم، تمكنت CNN من التأكد مع المسؤولين من عدد الطلاب أو الأشخاص المرتبطين بالجامعة – مثل أعضاء هيئة التدريس والموظفين – لنحو ثلثي المعتقلين، أي ما يقرب من 1600 شخص.

ويمثل الطلاب وغيرهم من المنتسبين إلى الجامعة أكثر من نصف تلك الاعتقالات. وشكل غير المنتمين إلى الجامعة، بما في ذلك الطلاب السابقون وأفراد المجتمع وأولئك الذين لا انتماءاتهم معروفة، نسبة 46٪ المتبقية من الاعتقالات.

وتستمر الاحتجاجات في تعطيل الفصول الدراسية والامتحانات النهائية وحفلات التخرج لفصل الربيع. وبعد اشتباكات الأسبوع الماضي واعتقال أكثر من 200 شخص في جامعة كاليفورنيا، ألغى الحرم الجامعي الدراسة لعدة أيام. أعلنت كولومبيا، الاثنين، أنها ستلغي حفلها المقرر في 15 مايو وستستضيف بدلاً من ذلك أحداثًا أصغر حجمًا ومنقولة. كانت جامعة جنوب كاليفورنيا قد ألغت سابقًا حدث البدء الأساسي بعد اعتقال ما يقرب من 100 متظاهر في 24 أبريل.