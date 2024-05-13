موسكو تكشف عدد القتلى في القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية

(CNN) -- ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية إلى 15 شخصا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الاثنين، نقلا عن خدمات الطوارئ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) أن مبنى سكنيا أُصيب عندما شنت القوات الأوكرانية ضربات في المنطقة، الأحد.

وجاء في تقرير (تاس): "تعرضت بيلغورود وضواحيها لقصف هائل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق من يوم 12 مايو. أدت شظايا الصاروخ التكتيكي (توتشكا-يو) الذي أُسقط إلى إلحاق أضرار ببناء سكني من 10 طوابق، مما تسبب في انهيار أحد أقسامه".

وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف إن رجال الإنقاذ يواصلون إخراج الناس من تحت الأنقاض، ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا.