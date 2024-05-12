مصفاة النفط الروسية في فولغوغراد تعرضت لهجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار

"من الجيد أن الروس لم يتدخلوا وإلا زاد الأمر سوءا".. محللة دولية تذكّر برد روسيا على هجمات سابقة

(CNN)-- شبّ حريق لفترة وجيزة في مصفاة فولغوغراد لتكرير النفط، أكبر مصفاة للنفط في جنوب روسيا، بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية، ليلة الأحد، وفقًا لحاكم المنطقة، أندريه بوشاروف.

وقال بوشاروف في منشور على تطبيق تلغرام: "في ليلة 12 مايو، صدت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية هجومًا بطائرة بدون طيار على أراضي منطقة فولغوغراد"، مضيفا أنه "نتيجة لتحطم طائرة بدون طيار ثم انفجارها، اندلع حريق في موقع مصفاة فولغوغراد".

وأكد بوشاروف أنه تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها أحبطت عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل على الأراضي الروسية، بما في ذلك تدمير طائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلغورود، وثلاث فوق منطقة بريانسك واثنتان فوق منطقة ليبيتسك، بالإضافة إلى الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها في فولغوغراد.

وتعود ملكية مصفاة النفط إلى شركة LUKOIL-Volgogradneftepererabotka LLC، وهي أكبر منتج للمنتجات البترولية في المنطقة الفيدرالية الجنوبية بسعة 14.8 مليون طن.