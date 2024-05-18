تحدي اجتاح الانترنت.. مراهق يصاب بجلطة قلبية بعد المشاركة

(CNN)-- أفاد مكتب كبير الفاحصين الطبيين في ماساتشوستس أن مراهقًا يدعى هاريس ولوباه تناول شريحة تورتيلا تحتوي على تركيز عالٍ من مركب كيميائي موجود في الفلفل الحار، توفي بنوبة قلبية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان ولوباه، الذي كان يعاني من عيب خلقي في القلب، يحاول تجربة "تحدي شريحة واحدة" من الرقائق الحارة للغاية، وعندما تناول شريحة التورتيلا المتبلة بكل من فلفل كارولينا ريبر وفلفل ناجا فايبر أصيب بجلطة قلبية.

وقامت شركة "باكي" بسحب المنتج طوعًا، والذي كان معبأً في صندوق على شكل نعش، من على الرفوف بعد وفاة وولوباه.

وأكد مكتب كبير الفاحصين الطبيين، الخميس، لشبكة CNN أن ولوباه توفي بسبب سكتة قلبية رئوية بعد تناول مادة غذائية "تحتوي على تركيز عالٍ من الكابسيسين"، والكابسيسين هو المادة الكيميائية الحارة الموجودة بشكل طبيعي في الفلفل الحار.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN، الخميس: "كان تحدي رقاقة واحدة مخصصًا للبالغين فقط، مع وضع علامات واضحة وبارزة تسلط الضوء على أن المنتج ليس مخصصًا للأطفال أو أي شخص حساس للأطعمة الغنية بالتوابل أو يعاني من ظروف صحية أساسية.. لقد رأينا تقارير متزايدة عن المراهقين وغيرهم من الأفراد الذين لا يستجيبون لهذه التحذيرات. ونتيجة لذلك، في حين أن المنتج يلتزم بمعايير سلامة الأغذية، ومن باب الحذر الشديد، عملنا مع تجار التجزئة لإزالة المنتج طوعًا من الرفوف في سبتمبر 2023"، لافتا إلى أنه "تم إيقاف تحدي أكل رقاقة واحدة".

ويذكر موقع الشركة على الويب إنها ستعوض المستهلكين عن أكياس Paqui Carolina Reaper + Naga Viper Pepper One Chip Challenge لعام 2023 التي لم يتم تناولها.