استمعوا إلى أول تصريح عام للملك تشارلز منذ تشخيص إصابة كيت بالسرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر التفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول بورتريه الملك تشارلز الثالث بعد الكشف عنها مؤخرا والجدل الذي أثاره اللون الأحمر الطاغي في الصورة والذي أثار نظيرات مؤامرة وتلاعب بالصورة لإظهار شكل "الشيطان" وفقا لما تداوله تدوينات على منصة أكس (تويتر سابقا).

قدّم اللوحة التي يبلغ طولها 8.5 × 6.5 الفنان البريطاني جوناثان يو الذي رسم شخصيات رفيعة المستوى طوال حياته المهنية، من بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والممثلة نيكول كيدمان، والناشطة في مجال التعليم ملالا يوسفزاي.

يظهر يو، الذي بدأ مشروع رسم هذه اللوحة عندما كان الملك تشارلز لا يزال أميرًا لويلز، الملك وهو يرتدي زي الحرس الويلزي، والسيف في يده، على خلفية حمراء نارية يبدو أنها تبتلعه بالكامل تقريبًا، وتظهر في اللوحة فراشة كأنها على وشك أن تغط على كتفه.

وأفاد يو في بيان أصدره قصر باكنغهام: "مثل الفراشة التي رسمتها وهي تحوم فوق كتفه، تطورت هذه الصورة مع تحول دور الشخص في حياتنا العامة".

وتابع: "أبذل قصارى جهدي لالتقاط تجارب الحياة المحفورة في وجه أي جليس فردي. في هذه الحالة، كان هدفي أيضًا الإشارة إلى تقاليد فن التصوير الملكي، ولكن على نحو يعكس ملكية القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء، إيصال البعد الإنساني العميق الذي تتميّز به الشخصية".

ووفقًا لما ذكره القصر، عقد يو أربع جلسات مع الملك، وعمل أيضًا على الرسوم والصور الفوتوغرافية.