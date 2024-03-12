انضم الأمير ويليام إلى الملكة كاميلا وأفراد العائلة المالكة الآخرين في كنيسة وستمنستر التي تقع وسط العاصمة البريطانية، لندن، احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين للكومنولث.

بينما تغيب الملك تشارلز الثالث، وقام بتصوير رسالة فيديو لهذه المناسبة.

حيث قال الملك تشارلز الثالث في مقطع من رسالته المصورة: “إن تنوعنا هو أعظم قوة لدينا، فدول الكومنولث يمثل ثلث البشرية من جميع مناطق العالم. ومع كل التجارب والمعارف والتطلعات المختلفة التي يجلبها هذا الأمر، أينما نعش، فإننا متحدون بالتحديات العديدة التي نواجهها”.

وقد أعرب الملك تشارلز الثالث عن شكره لتمنيات الجمهور الطيبة أثناء تعافيه، وتعهد بخدمة الكومنولث بأفضل ما يستطيع.