دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN)يسعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق شخصيات بارزة في حماس وإسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وإذا وافقت لجنة من القضاة على أمري الاعتقال فسيتم إصدارهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت. كما يجري البحث عن مذكرات اعتقال لثلاثة من كبار مسؤولي حماس: زعيم الحركة بغزة، يحيى السنوار، والرئيس السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومحمد دياب إبراهيم المصري، زعيم الجناح المسلح بحماس، المعروف باسم محمد الضيف.

وتعد هذه الخطوة ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع القرار نتنياهو إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، ورجل ليبيا القوي (سابقا) معمر القذافي، الذي كان يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وقت القبض عليه وقتله في أكتوبر 2011.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز القادة التي أصدرت بحقهم المحكمة الجنائية في السابق مذكرة توقيف لتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وغيرها من جرائم ضد الإنسانية.