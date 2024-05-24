رد فعل "wow" لبايدن خلال مؤتمر مع رئيس كينيا يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لردة فعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على وابل من الأسئلة التي وجهها إعلاميون دفعة واحدة خلال مؤتمر صحفي وكلمة "Wow" التي قالها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبايدن مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، الذي يزور واشنطن العاصمة.

ووصل روتو إلى قاعدة أندروز المشتركة لبدء زيارة دولة إلى أمريكا بعد أشهر على زيارته إلى الصين، ووجد سجادة حمراء وجنودًا بمراسم الاستقبال مع إرسال مبعوث خاص لاستقبال طائرته: السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن، إذ يعتمد الرئيس جو بايدن على أعلى زخارف الدبلوماسية الأمريكية هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بما في ذلك تعيين كينيا حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو – الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – واستضافة مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

وقال بايدن في كلمته: "تعمل الولايات المتحدة وكينيا معًا لمواجهة التحديات الأكثر أهمية لحياة شعبينا – الأمن الصحي، والأمن الاقتصادي، والأمن السيبراني، والأمن المناخي.. السيد الرئيس، إن قيادتكم الجريئة على هذه الجبهة كانت مهمة ومؤثرة بشكل خاص".