دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من برنامج GPS الذي يقدمه المحلل السياسي ومقدم البرامج على CNN، فريد زكريا وما قاله عن فرص الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن أمام الرئيس السابق الساعي لولاية رئاسية ثانية، دونالد ترامب.

وقال زكريا في مقطع الفيديو المتداول: "علي أن اعترف لم يسر أي من هذا كما اعتقدت أنه سيكون، ترامب الآن يقوم تقريبا في جميع الولايات المتأرجحة ولكن خلف هذه الأرقام تفاصيل مقلقة أكثر، كشخص قلق من ولاية رئاسية ثانية لترامب أعتقد أن من الأفضل أن نكون صريحين حيال الواقع، أعلم أن الاستطلاعات ليست دائما دقيقة لكنها عموما تقلل من شأن الدعم لدونالد ترامب ولا تبالغ فيه.."

وتابع فريد زكريا قائلا: "الاقتصاد في حالة تعافي لأكثر من عامين الآن مع انخفاض البطالة بأعلى معدل منذ 54 عاما في 2023 ولم ترتفع إلا قليلا منذ حينه، ولكن بايدن ينال فضلا قليلا عن ذلك فقط، وعند السؤال عمن سيتولى الاقتصاد بصورة أفضل يتقدم ترامب بـ22 نقطة على بايدن وفقا لاستطلاع أجرته NBC في يناير.."

وأضاف: "فيما يتعلق بالقضايا الثقافية يستفيد بايدن والديمقراطيون من معارضة موقف الحزب الجمهوري بمسألة الإجهاض ولكن في شأن ثقافي ثان مهم للغاية وهو الهجرة يتخلف بايدن بـ35 نقطة عن ترامب حول من سيتعامل مع القضية بصورة أفضل، وأنا أتساءل إذا سيكون موضوع الإجهاض تأثير أكبر في سباق رئاسي.. ولعل من أكثر ما يقلق الديمقراطيين هو أنهم أكثر ما يكونوا بعيدين عن حزب موحد بل منقسمون بشدة حيال الحرب في غزة.."