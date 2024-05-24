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(CNN)-- قال جيش التحرير الشعبي الصيني، الجمعة، إن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرتها على "الاستيلاء على السلطة" على الجزيرة، في الوقت الذي بدأت فيه قوات الصين اليوم الثاني من التدريبات واسعة النطاق التي تحيط بجارتها الديمقراطية.

وهذه التدريبات هي الأكبر منذ أكثر من عام، وتأتي بعد أيام فقط من أداء رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي القسم، والذي تكرهه بكين علانية لدفاعه عن سيادة الجزيرة وهويتها المتميزة.

ونددت بكين برئيس تايوان ووصفته بأنه "انفصالي خطير"، ونددت بخطاب تنصيبه، الاثنين، والذي دعا خلاله الصين إلى وقف ترهيبها لتايوان، والذي أصبح أكثر وضوحا في عهد الزعيم الصيني شي جينبينغ.

وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يتفوق على جيش تايبيه في التسليح، المناورات، صباح الخميس، وأرسل سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول تايوان وجزرها النائية فيما وصفه بأنه "عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لقوات استقلال تايوان".

وقالت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، الجمعة، إنها تواصل التدريبات على جانبي سلسلة جزر تايوان "لاختبار القدرة على الاستيلاء على السلطة بشكل مشترك، وشن هجمات مشتركة واحتلال المناطق الرئيسية".

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تايوان جزءا من أراضيه، رغم أنه لم يسيطر عليها مطلقا، وتعهد بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

ولا ترغب الغالبية العظمى من التايوانيين في العيش تحت حكم الصين. لكن شي، الزعيم الأكثر استبدادية في الصين منذ جيل، أعلن بوضوح أن "إعادة التوحيد الحتمي" للجزيرة مع البر الرئيسي لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وتجري المناورات التي تستمر يومين، والتي تشمل عمليات مشتركة للجيش والبحرية والقوات الجوية والقوات الصاروخية الصينية، في مضيق تايوان- وهو مسطح مائي ضيق يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين- وكذلك في شمال وجنوب وشرق تايوان، وفقا لما أعلن جيش التحرير الشعبي.

وللمرة الأولى، شاركت في مناورات جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا خفر السواحل الصيني، الذي يعمل في مناطق حول جزر كينمن وماتسو وووكيو ودونغين النائية في تايوان، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

وأدانت وزارة الدفاع التايوانية التدريبات العسكرية الصينية ووصفتها بأنها "استفزازات غير عقلانية"، وأرسلت قواتها البحرية والجوية والبرية ردا على ذلك.

وخلال الفترة بين الساعة السادسة من صباح الخميس، والساعة السادسة من صباح الجمعة، رصدت الوزارة 49 طائرة صينية، بما في ذلك 35 طائرة عبرت الخط الوسط، وهو نقطة ترسيم غير رسمية في مضيق تايوان لا تعترف به بكين، ولكنها كانت تحترمه إلى حد كبير حتى السنوات الأخيرة.

وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، تم رصد إجمالي 19 سفينة حربية صينية وسبع سفن لخفر السواحل قرب مضيق تايوان.