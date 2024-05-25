(CNN)-- عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو/ تموز، تساءل العديد من المراقبين: لماذا الآن؟

وبشكل أكثر تحديدًا، لماذا دعا رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات يكاد يكون من المؤكد خسارتها؟ لعدة أشهر، وضعت استطلاعات الرأي حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك خلف حزب العمال المعارض، وكما هو الحال الآن، من المقرر أن يفوز زعيم حزب العمال كير ستارمر ليس فقط بالسلطة، بل سيحصل أيضًا على أغلبية برلمانية هائلة.

الإجابة على هذا السؤال بسيطة: من غير المرجح أن يكون هناك وقت أفضل. يبدو أن كل ما يحاوله سوناك يأتي بنتائج عكسية تقريبًا، وليس من غير المعقول أن تزداد شعبيته لدى الجمهور سوءًا قبل نهاية العام.

ولم يكن من المفيد أن تشعر البلاد بالحاجة إلى انتخابات لفترة طويلة، ولا أن حزب المحافظين بدا من الخارج وكأنه حالة سيئة لعدد من السنوات.

لم يبدأ وقتهم في المنصب بشكل هائل. وفي عام 2010، بعد 13 عاماً من حكم حزب العمال، فاز ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة لكنه لم يفز بأغلبية في البرلمان. واضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الليبراليين الوسطيين.

ورغم الصعاب، نجح كاميرون في الحفاظ على تماسك الائتلاف حتى انتخابات عام 2015، التي فاز فيها بأغلبية مفاجئة وحصل على أول حكومة محافظة بالكامل منذ عام 1997.

ولم تستمر الاحتفالات طويلا. أدى إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 إلى تقسيم حزبه إلى قسمين وجعل الحكم شبه مستحيل بالنسبة لخلفائه الأربعة (نعم، الأربعة).

إليكم نظرة على خط زمني يعرض رؤساء الوزراء الذين تولوا منصبهم منذ 1997 في المملكة المتحدة حتى الآن.