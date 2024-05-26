الكارتيل المكسيكي "إل نيني" يسلّم لأمريكا.. وبايدن يعلق

(CNN)—سُلّم أحد كبار أعضاء الكارتل في المكسيك المعروف باسم "ال نيني"، الذي كان أحد أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة، إلى السلطات الأمريكية لدوره المزعوم في تجارة مخدر "الفنتانيل".

وفي خطاب ألقاه للاحتفال بالتعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك في هذه القضية، أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، بتسليم ال نيني المعروف أيضًا باسم نيستور إيسيدرو بيريز سالاس - ووصفه بأنه "يوم جيد لتحقيق العدالة".

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كان نيستور إيسيدرو بيريز سالاس "أحد القتلة المأجورين الرئيسيين في عصابة سينالوا" وشارك في "إنتاج وبيع الفنتانيل" في الولايات المتحدة.

وسبق أن وصف بايدن ال نيني بأنه أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أمريكا، واتُهم في الولايات المتحدة بالتآمر لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين، وحيازة أسلحة رشاشة والانتقام من الشهود في فبراير/ شباط 2021.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله وتم اعتقاله في المكسيك في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وبحسب وزارة الخارجية، عمل بيريز سالاس مباشرة مع أوسكار نوي ميدينا غونزاليس، أحد أتباع إيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، أحد أبناء خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة عام 2019.