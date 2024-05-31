بايدن يعلق على إدانة ترامب في قضية "أموال الصمت"

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "الطريقة الوحيدة" لهزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب هي "عبر صناديق الاقتراع"، وذلك بعد لحظات من إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت".

وكانت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها قبل انتخابات الرئاسية 2016.

وذكر بايدن، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي: صندوق الاقتراع".

وقالت حملة بايدن، في بيان، إن الحكم أظهر أنه "لا أحد فوق القانون"، وأضافت: "لقد اعتقد دونالد ترامب دائما خطأ أنه لن يواجه أبدا عواقب لخرق القانون لتحقيق مكاسب شخصية".

يذكر أن وصف ترامب الإدانة بأنها "وصمة عار"، وقال خارج قاعة المحكمة في نيويورك بعد سماع حكم هيئة المحلفين" "كان هذا وصمة عار. كانت هذه محاكمة مزورة من قبل قاض فاسد".

وأعرب ترامب عن أسفه لأن "القاضي لم يسمح بتغيير مكان المحاكمة من مانهاتن"، وأكد أن "الحكم الحقيقي" سيكون نتيجة الانتخابات "من قبل الشعب، وهم يعرفون ما حدث هنا والجميع يعرف ما حدث هنا".

وتابع: "لم أرتكب أي خطأ أنا رجل بريء للغاية ولا بأس، أنا أقاتل من أجل بلادنا، أنا أقاتل من أجل دستورنا".

وزعم ترامب مرة أخرى، دون دليل، أن إدارة بايدن دبرت القضية "من أجل إيذاء" خصم سياسي، وتعهد "بالنضال حتى النهاية وسوف ننتصر".