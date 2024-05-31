إدانة دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت".. والرئيس السابق يعلق

(CNN) -- أعلنت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك، الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال التي واجهها في محاكمته الجنائية المتعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معاها، المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".

واتهم ممثلو الادعاء ترامب بـ"المشاركة في مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة انتخابات الرئاسية في عام 2016، وكذلك الاشتراك في خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية، والتي تضمنت إخفاء دفع أموال مقابل صمت الممثلة الإباحية".

وحدد قاضي المحكمة خوان ميرشان جلسة النطق بالحكم في 11 يوليو/تموز.

وفي المقابل، انتقد ترامب المحاكمة بعد صدور الحكم، واصفا إياها بـ"العار والمزورة".

وأصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.