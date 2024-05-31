صور ماكرون يحمل مظلة لرئيس موريتانيا تشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يحمل مظلة لرئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء بتعليقاتهم ما وصفوه بـ"الدلالات" وراء هذه اللقطة في وسط تداول وسائل إعلام موريتانية محلية للقطة بشكل واسع.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية في تقرير أن الرئيس الغزواني وصل للعاصمة الفرنسية، باريس، مساء الثلاثاء، في زيارة عمل لفرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي.

وذكرت الوكالة في تقريرها أنه كان في استقبال الغزواني لدى وصوله مطار لو بورجيه الدولي "سعادة سفيرنا المعتمد في فرنسا السيد الدحه ولد التيس، وسعادة السفيرة مولاتي بنت المختار، المندوبة الدائمة لبلادنا لدى منظمة اليونسكو، وكذلك أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين لبلادنا في باريس".