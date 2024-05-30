ماكرون يضع "شرطا" لاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه "مستعد" للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن فقط بعد إجراء "إصلاحات" في السلطة الفلسطينية.

وبحسب قصر الإليزيه، تحدث ماكرون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اتصال هاتفي، بشأن "الاعتراف إذا نفذت السلطة الفلسطينية الإصلاحات الضرورية"، كما أكد ماكرون التزام فرنسا بـ"بناء رؤية مشتركة وضمانات أمنية" للفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أن اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بالدولة الفلسطينية.

وقال ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الثلاثاء: "ليس هناك محظور بالنسبة لفرنسا"، وأضاف أنه "مستعد تماما للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

واعتبر أن هذا الاعتراف "يجب أن يأتي في وقت مفيد، في وقت يكون فيه جزءا من عملية تشارك فيها دول المنطقة وإسرائيل، وتسمح على أساس إصلاح السلطة الفلسطينية، بإنتاج نتيجة مفيدة"، وذكر: "لن أقدم اعترافا عاطفيا".

يذكر أن إسرائيل رفضت احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، وكذلك رفضت فكرة إقامة دولة فلسطينية في المناطق.

ومع ذلك، تفضل الولايات المتحدة قيام السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بالسيطرة على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من دولة مستقلة في المستقبل.