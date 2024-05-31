(CNN)--فتحت روسيا جبهة جديدة في غزوها لأوكرانيا، وشنت هجوما مفاجئا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية بعد أن ركزت معظم قواتها هذا العام على الشرق.

وشهد الهجوم، الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر، اختراق آلاف الجنود الروس الحدود الشمالية، وأجبر أوكرانيا على تحريك قوات من مناطق أخرى للدفاع عن مواقعها.

وهو بمثابة مثال لكيفية استغلال روسيا لنقاط الضعف الرئيسية في أوكرانيا: عدم كفاية القوى العاملة، ونقص المدفعية، والدفاعات الجوية المتناثرة، وعدم كفاية التحصينات الدفاعية.

وتتشبث ألوية الخطوط الأمامية في أوكرانيا بالصمود بينما تنتظر بشدة الذخائر من الحلفاء والمجندين الجدد لتوفير بعض القوة البشرية التي تشتد الحاجة إليها.

وقد حددت شبكة CNN الحدود الرئيسية الثلاث التي يستعر فيها القتال الآن، وتتبعت المكاسب الهامشية التي حققتها روسيا على طول خط المواجهة الذي كان مجمداً في السابق لعدة أشهر.

وفي الشمال، تهدف قوات موسكو إلى وضع قواتها ضمن نطاق المدفعية الأنبوبية لمدينة خاركيف. وعلى طول الجبهة الجنوبية، تدور المعركة لاستعادة القرى التي تم تحريرها خلال الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي والتقدم إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، تتسابق أوكرانيا لإصلاح نقاط ضعفها الحالية بعد أن وجدت نفسها في موقف دفاعي، حيث تعهدت بالقتال "من منزل إلى منزل، ومن شارع إلى شارع".

أدى الهجوم عبر الحدود إلى سيطرة الروس بسرعة على عدة قرى.

ومنذ ذلك الحين، كثفت روسيا هجماتها في المنطقة في إطار محاولتها السيطرة على مستوطنتي فوفشانسك وليبستي الرئيسيتين.

وتتعرض مدينة ليبتسي، التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال خاركيف، لقصف روسي عنيف. ومن شأن السيطرة على القرية الكبيرة أن تسمح للقوات الروسية بوضع المدفعية في نطاق مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والتي هي بالفعل عرضة للهجمات الصاروخية، كما أظهر الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على متجر لأجهزة الكمبيوتر.

ويسمح الهجوم أيضًا لروسيا بتحويل الموارد الأوكرانية المحدودة بالفعل بعيدًا عن الخطوط الأمامية الأخرى، وإنشاء منطقة عازلة من الهجمات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية. على سبيل المثال، تعرضت مدينة بيلغورود الروسية القريبة لهجوم أوكراني متزايد في الأشهر الأخيرة.

قبل هجوم خاركيف، كانت روسيا تركز إلى حد كبير قدراتها الهجومية في الشرق، حيث كانت تتقدم ببطء منذ أكتوبر 2023 مع تعثر الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لأوكرانيا في الصيف الماضي. ويظل الاستيلاء على قلب أوكرانيا الصناعي الشرقي ــ المعروف باسم دونباس ــ أحد الأهداف الرئيسية للكرملين.

وفي فبراير/ شباط، حققت قوات موسكو نجاحاً كبيراً على طول هذه الجبهة عندما استولت على بلدة أفدييفكا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قرار الانسحاب اتخذ "لإنقاذ حياة جنودنا" وجاء في مواجهة قصف روسي مكثف ومستمر وأضرار في القذائف بنسبة عشرة إلى واحد.

ومنذ ذلك الحين، أحرزت القوات الروسية تقدمًا مطردًا غربًا في اتجاه بوكروفسك، التي تعمل كمركز عسكري حيوي في المجهود الحربي لأوكرانيا.

وعلى بعد بضع عشرات من الكيلومترات إلى الشمال، استعاد الروس مدينة باخموت الشرقية في ربيع العام الماضي بعد معركة طاحنة استمرت تسعة أشهر. والآن، تتجه القوات الروسية غربًا نحو تشاسيف يار. ومن شأن السيطرة على الأراضي المرتفعة التي تقع عليها البلدة أن تجعل قوات بوتين أقرب إلى مدينة كراماتورسك الاستراتيجية.

وإلى الجنوب، تتعرض القوات الأوكرانية لضغوط جنوب شرق زابوروجيا، وهي واحدة من المناطق القليلة التي حققت فيها نجاحاً، وإن كان متواضعاً في الحجم، في الهجوم المضاد الصيف الماضي.

أفاد كل من المدونين العسكريين الروس وموقع “DeepStateMap” الأوكراني عن حدوث تقدم روسي صغير في جيب من الأراضي الأوكرانية التي تم استعادتها.

روبوتاين، وهي قرية صغيرة تم تدميرها بالكامل الآن، تغيرت ملكيتها عدة مرات خلال الحرب. وسيطرت عليها القوات الروسية لأول مرة في أوائل مارس 2022، وأعلنت موسكو السيطرة عليها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما نفته أوكرانيا.

تسلط معركة روبوتاين الضوء على سيولة ساحة المعركة وهي مثال صارخ لطبيعة القتال، حيث يتم تحديد الحرب في معارك وحشية في القرى المهجورة في كثير من الأحيان.

المصادر: معهد دراسة الحرب مع مشروع التهديدات الحرجة التابع لـ AEI (بيانات الخريطة حتى 29 مايو 2024 الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي)، OpenStreetMap.

ملاحظات: "تم التقييم" يعني أن معهد دراسة الحرب قد تلقى معلومات موثوقة ويمكن التحقق منها بشكل مستقل لإثبات السيطرة الروسية أو التقدم في تلك المناطق. والتقدم الروسي هو المناطق التي عملت فيها القوات الروسية أو شنت هجمات عليها، لكنها لا تسيطر عليها. المناطق "المطالب بها" هي المناطق التي قالت المصادر إنها تجري فيها عمليات سيطرة أو هجمات مضادة، لكن معهد الحرب العالمية لا يمكنه تأكيد أو إثبات مدى حقيقتها.