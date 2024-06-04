(CNN) – هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه في المنصب، دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"المجرم المدان"، الإثنين، قائلا للمتبرعين إن ترامب "انفجر" بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020 لافتا إلى أن الأمر سيكون أكثر سوءا إذا فاز بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن في حفل جمع تبرعات في ولاية كونيكيت، وفقا للصحفيين الذين كانوا موجودين في الحفل: "للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، يسعى رئيس أمريكي سابق للوصول إلى الرئاسة رغم أنه مجرم مدان".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "لكن بقدر ما يبدو ذلك مزعجا، فالأكثر ضررا هو الهجوم الشامل من جانب دونالد ترامب على جهاز القضاء الأمريكي"، ووصَف الرئيس السابق بأنه "معتوه".

وهذه التعليقات، المبنية على التعليقات التي أدلى بها البيت الأبيض عقب الحكم في قضية ترامب الجنائية المتعلقة بأموال الصمت في نيويورك، هي المرة الأولى التي يذكر فيها بايدن إدانة ترامب في إطار الحملة الانتخابية.

والأسبوع الماضي، وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أن دونالد ترامب مذنب بجميع التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال.