(CNN)-- أصبحت سلوفينيا أحدث دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية، بعد أن وافق برلمان البلاد على هذه الخطوة بأغلبية الأصوات يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قرارات إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية في أواخر مايو.

من المرجح أن يؤدي الزخم المتزايد في أوروبا إلى تعزيز القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي، لكنه قد يزيد من توتر العلاقات مع إسرائيل.

إن معظم دول العالم تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها رسميا. لكن بعض الدول فقط في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هي من بينها.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية السلوفينية "RTV Slovenija" أن التصويت تم بأغلبية 52 صوتًا مقابل صفر. وتم التصويت خلال جلسة استثنائية للبرلمان بعد عقبات إجرائية عديدة، بحسب الصحيفة.

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاغون، في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجمعية الوطنية السلوفينية اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يجعل سلوفينيا الدولة رقم 147 التي تفعل ذلك.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال العقود الماضية وفقًا لوزارة الخارجية الفلسطينية.