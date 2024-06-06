(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مقابلة أُجريت معه، الخميس، إنه لن يعفو عن ابنه هانتر بايدن إذا ثبتت إدانته بتهم جنائية تتعلق بالسلاح.

وأكد بايدن لمحاوره ديفيد موير من قناة ABC عندما سُئل عما إذا كان سيستبعد العفو: "نعم".

وأردف أنه سيقبل نتيجة المحاكمة الجارية لنجله حاليا في ديلاوير.

واتهم بايدن سلفه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بمحاولة تقويض سيادة القانون، من خلال التشكيك في الحكم خلال محاكمته الجنائية.

وقال بايدن لموير: "إنه (ترامب) يحاول تقويضه، لقد حصل على محاكمة عادلة، وأصدرت هيئة المحلفين حكمها".